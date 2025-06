Prignano: un progetto per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola “Michele del Verme”

Il Comune di Prignano Cilento, guidata dal sindaco Michele Chirico, ha aderito all’avviso pubblico della Regione Campania per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola viva in cantiere”, FASE II – Sessione 2025.

Il progetto

L’Ente intende candidare a finanziamento i lavori di “ristrutturazione edilizia mediante adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola “Michele Del Verme”, per un importo complessivo di €1.995.000,00; la Giunta comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo. In caso di approvazione della domanda l’intervento sarà finanziato per € 1.533.706,00 con risorse di “Scuola viva in cantiere” e cofinanziato per € 461.294,00 con altri fondi da reperire sul bilancio comunale.

L’avviso pubblico

“Scuola Viva in cantiere”, è il parco progetti regionale di edilizia scolastica che ha come obiettivo strategico la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e all’ottenimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

A partire dal 2025, la fase II del parco progetti consiste in una finestra ad attivazione periodica mediante avviso pubblico con cadenza almeno annuale per la proposizione di nuovi interventi e per la candidatura di istanze finalizzate all’aggiornamento di proposte già inserite in “Scuola Viva in cantiere”, come nel caso di Prignano, che aveva già richiesto il finanziamento dell’intervento lo scorso anno.