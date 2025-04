Prignano Cilento: tante presenze per assistere alla tradizionale Opera dei Turchi | VIDEO

Un grande momento di fede e tradizione a Prignano Cilento che nel giorno del lunedì in albis ha rivissuto uno degli appuntamenti più significativi della sua tradizione: l’Opera dei Turchi, una rappresentazione che commemora due miracoli attribuiti a San Nicola di Bari, patrono del paese.

I miracoli

La prima scena dell’Opera racconta la storia di Diodato, un giovane barese catturato dai turchi e costretto a vivere in schiavitù in terra straniera. Durante un banchetto organizzato dai suoi aguzzini, Diodato viene deriso e umiliato per la sua fede incrollabile in San Nicola. Ma la sua devozione viene premiata: un angelo appare all’improvviso e lo rapisce, liberandolo dalle catene e dai suoi oppressori.

La seconda scena si sposta a Myra, dove San Nicola, durante un viaggio, si imbatte in un’osteria gestita da un uomo senza scrupoli. L’oste, infatti, spaccia carne di bambino come se fosse tonno. Grazie al suo intuito e al suo potere divino, Nicola smaschera l’inganno e resuscita i bambini uccisi dall’oste, condannandolo a una morte esemplare.

Un messaggio di speranza e di fede

L’Opera dei Turchi si conclude con la vittoria del bene sul male, della fede sulla sopraffazione. Un messaggio evidenziato dal sindaco di Prignano Cilento, Michele Chirico, intenzionato a dare sempre più risalto a questa tradizione che quest’anno ha avuto luogo in una piazza Plebiscito rinnovata. L’ingresso del paese è stato oggetto di un importante intervento di restyling.