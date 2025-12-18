Premio Primula d’Oro, tutto pronto: questa sera la cerimonia di premiazione ad Agropoli

Grande attesa per la cerimonia conclusiva della decima edizione del Premio Primula d’Oro, dedicato alle eccellenze salernitane, che si terrà questa sera alle ore 18:00 presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.
L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha rappresentato un momento di partecipazione e condivisione per l’intera comunità, permettendo agli utenti di InfoCilento di votare liberamente, senza alcuna lista predefinita, i personaggi e le aziende che si sono distinti nel corso del 2025. Nove la categorie in gara.
Il podio
Imprenditoria
- Casa di cura Cobellis
- Gruppo Acanfora
- San Salvatore
Cultura
- Nello Amato
- Lillo De Marco
- Maurizio Iacovazzo
Enogastronomia
- 10/9
- La Pergola
- Marechiaro
Politica
- Giancarlo Guercio
- Tommaso Pellegrino
- Dario Trivelli
Giornalismo
- Francesco Faenza
- Andrea Pellegrino
- Lorenzo Peluso
Sport
- Gaetano Di Domenico
- Giulia Notaro
- Antonello Volpe
Eventi
- Castellabate Beach Soccer
- Cuntaria
- Festa della Cipolla di Vatolla
Social
- Celiachia con Gusto
- Cilento Accuvato
- Host del Cilento
Associazionismo
- Cai Montano Antilia
- Cilento Youth Union
- Lega Navale Agropoli
Riconoscimenti speciali alla carriera saranno invece assegnati direttamente dalla redazione. Durante la serata verrà svelato l’ordine dei vincitori.
Appuntamento questa sera dalle ore 18:00
La cerimonia si preannuncia come un momento di festa e di valorizzazione delle realtà che animano il territorio. Il Premio Primula d’Oro si conferma così un appuntamento di riferimento per celebrare chi, con impegno e passione, contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Cilento e della provincia di Salerno.