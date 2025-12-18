Premio Primula d’Oro, tutto pronto: questa sera la cerimonia di premiazione ad Agropoli

Grande attesa per la cerimonia conclusiva della decima edizione del Premio Primula d’Oro, dedicato alle eccellenze salernitane, che si terrà questa sera alle ore 18:00 presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha rappresentato un momento di partecipazione e condivisione per l’intera comunità, permettendo agli utenti di InfoCilento di votare liberamente, senza alcuna lista predefinita, i personaggi e le aziende che si sono distinti nel corso del 2025. Nove la categorie in gara.

Il podio

Imprenditoria

Casa di cura Cobellis

Gruppo Acanfora

San Salvatore

Cultura

Nello Amato

Lillo De Marco

Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia

10/9

La Pergola

Marechiaro

Politica

Giancarlo Guercio

Tommaso Pellegrino

Dario Trivelli

Giornalismo

Francesco Faenza

Andrea Pellegrino

Lorenzo Peluso

Sport

Gaetano Di Domenico

Giulia Notaro

Antonello Volpe

Eventi

Castellabate Beach Soccer

Cuntaria

Festa della Cipolla di Vatolla

Social

Celiachia con Gusto

Cilento Accuvato

Host del Cilento

Associazionismo

Cai Montano Antilia

Cilento Youth Union

Lega Navale Agropoli

Riconoscimenti speciali alla carriera saranno invece assegnati direttamente dalla redazione. Durante la serata verrà svelato l’ordine dei vincitori.

Appuntamento questa sera dalle ore 18:00

La cerimonia si preannuncia come un momento di festa e di valorizzazione delle realtà che animano il territorio. Il Premio Primula d’Oro si conferma così un appuntamento di riferimento per celebrare chi, con impegno e passione, contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Cilento e della provincia di Salerno.