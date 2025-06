Premio Industria Felix 2025: il Campolongo Hospital tra le 67 migliori aziende italiane

La cerimonia di conferimento dei premi si è svolta in occasione del 65° evento Industria Felix, 8a edizione de “La Campania che compete” il 22 maggio a Napoli, presso l’Auditorium della Città della Scienza. Nell’occasione, al Campolongo Hospital è stata conferita, alla presenza del Governatore della Regione Campania On. Vincenzo de Luca, un’Alta Onorificenza di Bilancio e sarà pubblicato nell’Albo d’Oro delle imprese più competitive e affidabili d’Italia.

La dichiarazione

A ritirare il premio Maura Camisa, Direttrice del Campolongo Hospital, che con soddisfazione dichiara: “Siamo onorati ed orgogliosi di ricevere questa prestigiosa onorificenza. Siamo lieti di essere tra le migliori imprese italiane e nello specifico del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Questo è un ulteriore stimolo per continuare a migliorare i nostri standard qualitativi e innovativi di assistenza, tenendo sempre al centro il benessere del paziente. Ci tengo in particolar modo ad esprimere un sentito ringraziamento a tutte le Risorse Umane che quotidianamente contribuiscono a raggiungere questi risultati”.

Il premio

Il premio è stato conferito con la seguente motivazione: “il Campolongo Hospital è stato scelto dal Comitato Scientifico di Industria Felix, coordinato a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, partendo da un algoritmo vincolante sviluppato dall’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori mol, con un utile, un ROE positivo, un rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria (parametri vincolanti), che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa una probabilità di insolvenza. Sono stati valutati, inoltre, altri parametri del conto economico però non vincolanti come quelli citati.”