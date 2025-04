Il Campolongo Hospital nella rete formativa dell’UNISA: un’opportunità di crescita per gli anestesisti di domani

Il Campolongo Hospital rafforza il proprio impegno nella formazione medica entrando a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Università degli Studi di Salerno (UNISA). Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due istituzioni, offrendo agli specializzandi un’occasione concreta di crescita professionale, attraverso un percorso che integra conoscenza teorica e applicazione pratica in un contesto clinico reale.

Un percorso formativo sul campo

Il programma prevede che gli specializzandi lavorino a stretto contatto con i professionisti del Campolongo Hospital, in particolare con il Dr. D. Mastrianni e l’équipe di anestesisti, partecipando attivamente nella gestione del paziente ortopedico. Gli specializzandi saranno coinvolti in sala operatoria di chirurgia ortopedica, nella gestione dei pazienti in reparto e in momenti di didattica strutturata, garantendo un’esperienza formativa completa che integra teoria e pratica in un contesto clinico reale.

Grande soddisfazione da parte della Direttrice Generale del Campolongo Hospital, Maura Camisa, che sottolinea l’importanza di questa sinergia: “Accogliere i medici specializzandi significa investire nel futuro della sanità, offrendo loro un ambiente altamente professionale in cui formarsi. La collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno conferma il nostro impegno nella crescita delle competenze mediche e rappresenta un riconoscimento importante per la nostra struttura e per la qualità del lavoro svolto dal nostro reparto di anestesia. Questo progetto ci rende orgogliosi della nostra realtà, testimoniando ancora una volta il nostro impegno nel promuovere la crescita dei professionisti del futuro.”

L’esperienza del Dr. Mastrianni

A evidenziare il valore di questa collaborazione è il Dr. Domenico Mastrianni, anestesista del Campolongo Hospital e docente del progetto: “L’ingresso della nostra clinica nella rete formativa Unisa è un’opportunità unica per i giovani medici specializzandi, che hanno la possibilità di vivere esperienze dirette sul campo e lezioni teoriche. Ma non è solo un’opportunità per loro: è un arricchimento reciproco. L’entusiasmo, la curiosità e le nuove prospettive che condividono fa sì che questa esperienza sia un vero scambio, che ci arricchisce a livello umano. Un ringraziamento doveroso va alla Prof.ssa Ornella Piazza, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione, con cui questo progetto ha preso forma, e alla Direzione Generale per la fiducia accordata, senza la quale questo risultato non sarebbe stato possibile.”

Un impegno concreto per la crescita professionale

Con questa iniziativa, il Campolongo Hospital si conferma non solo un centro di eccellenza per l’assistenza sanitaria, ma anche un polo di formazione avanzata, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e un ambiente altamente specializzato per i medici di domani.