Il Campolongo Hospital si conferma un’eccellenza per la chirurgia protesica di spalla

Con un prestigioso quinto posto nella classifica AGENAS per il quarto anno consecutivo, il Campolongo Hospital di Marina di Eboli si conferma un’eccellenza nel panorama sanitario italiano.

Campolongo Hospital nella Top Ten in Italia

L’AGENAS, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, monitora la qualità dei servizi sanitari in collaborazione con il Ministero della Salute, offrendo dati preziosi per valutare le performance delle strutture sanitarie nel paese. Questo risultato eccezionale è stato ottenuto grazie a un numero considerevole di interventi annui di protesi di spalla, oltre 200, che posiziona il Campolongo Hospital tra le migliori realtà su oltre 800 strutture ospedaliere in tutta la penisola.

Un equipe d’eccellenza

Il riconoscimento è il frutto del lavoro di un’équipe ortopedica altamente specializzata, guidata dal primario di chirurgia, il Dott. Gianfranco Castaldi, e dal Dott. Alfonso Maria Romano, specialista in chirurgia protesica di spalla. La sinergia tra competenza e tecnologie all’avanguardia consente al team ortopedico di garantire interventi non solo efficaci, ma anche sicuri e personalizzati.

“Questo traguardo è il risultato della fiducia che i nostri pazienti ripongono in noi”, afferma Maura Camisa, direttrice del Campolongo Hospital. “La nostra équipe altamente formata, unita a tecnologie all’avanguardia, ci consente di garantire sempre il massimo livello di cura e attenzione. Ci impegniamo e continueremo a farlo con determinazione, affinché ogni paziente possa ricevere il miglior trattamento possibile. Questo successo non è solo un vanto per noi, ma rappresenta anche un valore aggiunto per l’intera regione Campania e per il sud Italia.”

Un faro di innovazione e impegno

Il Campolongo Hospital di Marina di Eboli non si limita ad eccellere nella chirurgia ortopedica; è un faro di innovazione e impegno nella sanità del sud Italia. Con un’attenzione costante alla qualità delle cure e al miglioramento continuo, la struttura è pronta ad affrontare le sfide future, consolidando la propria posizione come punto di riferimento per i pazienti e contribuendo in modo significativo al progresso della medicina nella Regione Campania.