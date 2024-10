Campolongo Hospital: tra allarme tagli e rassicurazioni

L’incertezza aleggia sul futuro del Campolongo Hospital di Eboli. Dopo l’annuncio del direttore generale Gianfranco Camisa di un taglio di cento posti letto a causa di un presunto ridimensionamento del budget regionale, arrivano le rassicurazioni del sindaco di Eboli, Mario Conte.

La posizione del sindaco di Eboli

Il primo cittadino è intervenuto per cercare di tranquillizzare i cittadini, smentendo la notizia di una riduzione dei posti letto e assicurando che non ci saranno licenziamenti. Secondo il primo cittadino, il problema riguarderebbe piuttosto una riduzione dei tetti di spesa regionali, che comporterebbe una diminuzione del numero di ricoveri.

Gennaro Falabella, segretario Uil Fpl, ha comunque espresso preoccupazione per questa situazione che rischia di condizionare sia per il personale che l’intero sistema sanitario locale. Proprio il sindacalista, intervenuto in Anteprima News su InfoCilento, ha fatto il punto della situazione.