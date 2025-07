Poste Italiane: la Provincia di Salerno al centro dell’innovazione sostenibile con il Progetto “Smart Building”

Tecnologia e sostenibilità si uniscono negli uffici postali della provincia di Salerno grazie al progetto “Smart Building” di Poste Italiane. Questa iniziativa coinvolge 27 sedi distribuite sul territorio, da San Mauro la Bruca a Bellizzi, da Silla a Tramonti, introducendo soluzioni intelligenti e a basso impatto ambientale per una gestione più efficiente e responsabile degli spazi.

La rivoluzione “Smart Building” negli uffici postali salernitani

La svolta promessa da Poste Italiane si concretizza in un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti presenti negli uffici postali e nelle altre sedi aziendali. L’obiettivo primario è l’ottimizzazione del consumo energetico, con un conseguente aumento del comfort sia per i clienti che per il personale impiegato. Sebbene il progetto abbia già interessato i 27 uffici postali menzionati nel Salernitano, l’azienda anticipa una copertura capillare dell’intero territorio in breve tempo, estendendo i benefici di questa innovazione.

Efficienza energetica e comfort: Il cuore del sistema

Il sistema “Smart Building” si basa sull’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono una gestione integrata degli impianti. Questo permette un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, con la capacità di attivare o disattivare autonomamente luci, riscaldamento o raffreddamento in base alle condizioni rilevate. Adattando l’illuminazione e la temperatura alle reali necessità, il sistema non solo garantisce un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, ma elimina anche gli sprechi energetici e abbatte le emissioni di sostanze nocive. Con l’implementazione di “Smart Building” è previsto un significativo risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas. Inoltre, la possibilità di programmare e gestire gli impianti da remoto apporta un notevole miglioramento anche dal punto di vista dell’efficienza manutentiva.

L’impegno di Poste Italiane per la sostenibilità

L’azienda sottolinea come questo progetto rafforzi ulteriormente l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tale percorso era già stato avviato nella provincia di Salerno con il “Progetto Led”, che aveva visto la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led, ottenendo una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all’illuminazione e un notevole risparmio sui costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei nuovi corpi illuminanti. Con l’adozione di queste tecnologie all’avanguardia, Poste Italiane si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, proiettandosi verso un futuro più verde e offrendo servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.

I Comuni coinvolti nel progetto

I 27 uffici postali già interessati dal progetto “Smart Building” nella provincia di Salerno sono situati nei comuni di Perdifumo, Petina, Stio, Laureana, Prignano, San Mauro Cilento, Stella Cilento, Corleto Monteforte, Altavilla Silentina, Controne, Padula, Sassano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Mauro la Bruca, Atena Lucana, Cicerale, Futani, Roscigno, Casal Velino, Giffoni Sei Casali, Torre Orsaia, Acerno, Campora, Bellizzi, San Rufo e Tramonti.