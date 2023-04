Possibili furti a Salento, il sindaco allerta la comunità: “attenti al soggetto che si aggira in paese, chiamate i carabinieri”

Il sindaco di Salento Gabriele De Marco mette in guardia la sua comunità: ci sarebbe un soggetto che più volte è stato visto aggirarsi in paese con fare sospetto. Per tali ragioni, invita la cittadinanza a tenere gli occhi aperti.

Il Cilento sotto assedio

Continua la piaga dei furti nel Cilento e Vallo di Diano. Da quasi un anno, l’intero territorio a sud della provincia di Salerno è vessato a tutte le ore del giorno e della notte da veri e propri assalti predatori ,sia in abitazioni private che in rivendite commerciali.

Futani, Omignano, Casal Velino, Orria, Vallo della Lucania, Moio della Civitella, Cicerale, Agropoli sono solo alcuni delle decine di comuni interessati nel Cilento da furti in abitazione. Senza tralasciare il Vallo di Diano, Polla, Sant’Arsenio e la Piana di Paestum, con Capaccio- Paestum.

Non si riesce ad arginare una piaga che sembrava essersi rimarginata e relegata alla memoria storica. Le stagioni dei furti erano, da almeno tre decenni, coincidenti con le estati, durante le quali le scorrerie erano quasi sempre da attribuirsi a soggetti forestieri.

Dopo l’Audi grigia ancora furti

Un paio di mesi fa, dopo ininterrotti posti di blocco e ronde notturne organizzate da semplici cittadini, è stata acciuffata La banda dell’Audi grigia”, così ribattezzata dopo un rocambolesco inseguimento sulla Cilentana. Si pensava che i soggetti coinvolti fossero gli unici colpevoli delle decine di furti registrati sinora.

Le scorrerie, però, non hanno conosciuto battute d’arresto e ciò fa pensare a più gruppi, forse collegati fra loro, oppure del tutto indipendenti gli uni dagli altri. Ciò non cambia il clima di paura che da mesi si respira nelle piccole comunità cilentane, che da tempo hanno deciso di ritirare le chiavi che tranquillamente si lasciavano nella toppa della porta d’ingresso.

Il sindaco De Marco avverte

“Avviso i miei concittadini che oggi hanno visto un ragazzo (pare rumeno) che si aggirava con aria furtiva in mezzo Salento! State attenti che potrebbe essere una staffetta per eventuali ruberie; se lo intravedete avvisate i carabinieri”.