Furti al distretto sanitario e in un tabacchi di Sala Consilina: arrestato un 43enne del posto

Sarebbe stato individuato l’autore dei furti messo in atto ai danni del Distretto Sanitario di Sala Consilina e di un tabacchificio nel centro storico di Sala Consilina nel mese di marzo. Si tratta di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del Capitano Roberto Bertini, hanno condotto le indagini che hanno portato all’individuazione del presunto responsabile dei furti. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica, che ha disposto gli arresti domiciliari.

Arrestato 43enne del posto

I furti si sono verificati nella notte del 10 marzo, quando ignoti si sono introdotti negli uffici e negli ambulatori del Distretto Sanitario di Sala Consilina e hanno tentato di forzare la cassaforte contenente l’incasso dei ticket, senza riuscirci. Il bottino risultò essere solo una macchinetta per fare il caffè. Nelle stesse ore si è verificato un furto presso un tabacchino, da cui sono state rubate diverse stecche di sigarette.

L’uomo arrestato è stato identificato come il presunto responsabile di entrambi i furti. Si tratta di un individuo noto alle forze dell’ordine, e l’ordinanza di custodia cautelare ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo. Le indagini sono state condotte con tempestività dai Carabinieri, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta ai furti e alla criminalità che colpiscono la comunità locale. La Procura della Repubblica sta continuando le indagini per far luce sugli episodi e assicurare alla giustizia gli autori dei furti.