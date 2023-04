Ancora furti, ladri in azione a Capaccio Paestum

Ancora ladri in azione nel comprensorio cilentano. I malviventi hanno preso di mira diverse abitazioni. Nei giorni scorsi era stata Agropoli ad essere presa di mira dai malviventi. L’allarme era scattato già venerdì quando tre giovani a bordo di una Golf di colore grigio metallizzato erano riusciti a fuggire presumibilmente dopo aver tentato un furto in località Marrota.

I furti ad Agropoli

Ma si trattava soltanto di una delle abitazioni prese di mira poiché il giorno seguente le segnalazioni, tra furti tentati e messi a segno, sono aumentate. Su quanto avvenuto indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Ladri in azione a Capaccio Paestum

Nel weekend, invece, l’allarme si è spostato a Capaccio Paestum. I ladri hanno agito sul territorio. Presa di mira due abitazioni, ma l’intervento dei proprietari ha messo i malviventi in fuga. Colpita anche una villetta appartenente ad un ex consigliere comunale residente a Spinazzo e una ferramenta.

Il caso è stato denunciato anche sui social e la preoccupazione tra i cittadini è aumentata. Ormai molti, soprattutto quanti risiedono in zone isolate, hanno perso la percezione di sicurezza. Si chiedono più controlli ma le forze dell’ordine hanno difficoltà a monitorare un vasto territorio con un numero esiguo di personale.

Da comprendere chi sia ad agire, se un gruppo specializzato che sta colpendo in più zone del comprensorio. Possibile, infatti, che si tratti di ladri professionisti. I colpi, infatti, vengono messi a segno in pochi minuti durante i quali i malviventi riescono ad accedere in abitazione e a portare via denaro e preziosi per poi fuggire via.