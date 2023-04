Agropoli, tam-tam su social e chat: “attenzione a queste tre persone”

Avrebbero tentato di mettere a segno un furto in località Marotta, nei pressi dello stadio Raffaele Guariglia ad Agropoli. L’allarme corre veloce sui social e sulle chat di WhatsApp. Preoccupazione per tre persone che viaggerebbero a bordo di un’auto, una Golf di colore azzurro metallizzato.

Le testimonianze

Sono pochi i dettagli e tutto è legato a diverse segnalazioni giunte nelle ultime ore. Stando alle ricostruzioni, i presunti malviventi avrebbero tentato di accedere ad una villetta intorno alle 21 ma per qualche ragione sarebbero stati costretti alla fuga.

I personaggi in questione sarebbero tutti giovani. Del caso sono stati informati anche i carabinieri i quali hanno iniziato a raccogliere informazioni sull’accaduto.

I precedenti

Purtroppo l’allarme furti si fa sempre più diffuso non soltanto ad Agropoli, ma in molte altre località salernitane. Le forze dell’ordine hanno tentato di contrastare il fenomeno aumentando i controlli. Tuttavia il personale esiguo e l’ampio territorio da monitorare rendono difficile l’azione dei militari.

Diversi i colpi messi a segno, il più inquietante soltanto alcuni giorni fa quando un gruppo pare di stranieri mise segno una rapina in un appartamento sito in un parco di via Taverne ad Agropoli.