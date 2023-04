Agropoli, rapina a mano armata in una abitazione di via Taverne. Proprietari minacciati con pistola

Ieri sera intorno alle ore 20.30, in via Taverne ad Agropoli, si è verificata una rapina a mano armata. Tre malviventi dall’accento straniero sono entrati in un appartamento, scassinando la cassaforte e lanciandola dal primo piano.

Rapina a mano armata ad Agropoli, il caso

Durante la rapina, i proprietari dell’appartamento sono rientrati a casa e hanno colto i ladri sul fatto. Tuttavia, i malviventi li hanno minacciati con la pistola per poter fuggire con un’auto Audi rossa.

Purtroppo sono diversi gli episodi che si stanno registrando ad Agropoli. Malviventi spregiudicati entrano nelle case per commettere furti e più raramente rapine, causando un senso di insicurezza tra i cittadini.

L’appello ad una maggiore sicurezza

«È necessario prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza ad Agropoli», dice un residente della zona. Più volte è stata sollecitata l’installazione di telecamere in punti strategici, in modo da prevenire questi atti criminali e garantire la tranquillità dei cittadini.