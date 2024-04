Felitto: precipita dal balcone, muore 56enne

Un uomo di 56 anni originario di Aquara sarebbe deceduto nella tarda mattinata di oggi dopo essere precipitato dal balcone di una residenza per anziani e per persone non autosufficienti sita nel comune di Felitto.

La tragedia

Diverse le voci che erano circolate subito dopo l’avvenimento tra la comunità di Aquara, quella della vicina Roccadaspide e quella di Felitto.

Ma, a quanto pare, l’uomo è stato trasportato subito dopo la caduta, presso l’ospedale di Roccadaspide dai soccorsi allertati dai presenti.

Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Riserbo sulle cause

Potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma al momento sul caso c’è massimo riserbo.

Sconvolta la comunità di Aquara dove l’uomo era conosciuto e benvoluto da tutti.