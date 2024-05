Caggiano: “ecosistemi culturali nella transizione energetica”, un nuovo futuro per le aree interne

Tutto pronto a Caggiano per il seminario “Gli ecosistemi culturali nella transizione energetica: l’arte e la cultura per lo sviluppo delle aree interne”. Questo evento, patrocinato dal Comune di Caggiano, dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL) e dall’Associazione per lo Sviluppo delle Aree Interne nel Mezzogiorno d’Italia (SVIMAR), rappresenta una tappa cruciale nel progetto “Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità”.

Un Progetto di innovazione e imprenditorialità

Coordinato dalla Professoressa Mita Marra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziato dalla Missione Diplomatica USA in Italia, il progetto “Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità” mira a promuovere la collaborazione tra il mondo accademico e le piccole e medie imprese locali. L’obiettivo principale è incentivare una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle aree interne, spesso soggette a fenomeni di spopolamento e crisi economica.

Focus sugli ecosistemi culturali

Il seminario si concentrerà sul tema degli ecosistemi culturali nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia. Esperti in economia, cultura, formazione artistica, imprenditori del settore culturale, turistico e creativo, insieme a giovani ricercatori specializzati in ingegneria industriale, chimica e innovazione sociale, esploreranno le potenzialità di trasformazione di questi contesti attraverso l’arte e la cultura. Sarà un’opportunità unica per i giovani ricercatori di presentare i loro lavori alle imprese interessate ad investire nella cultura del territorio e nella transizione energetica.

Il progetto vanta il sostegno di importanti partner nazionali e internazionali. Tra questi, Cornell Tech, la piattaforma OCSE per l’educazione all’imprenditorialità, il Centro di Competenza Meditech e l’Incubatore Sei Aree Interne. Questi partner forniranno supporto e competenze fondamentali per la riuscita del progetto, contribuendo a creare un ponte tra le realtà locali e le migliori pratiche internazionali.

Un’Iniziativa per il Futuro delle Aree Interne

Questo seminario rappresenta un passo importante verso la valorizzazione delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia, mettendo in luce come l’arte e la cultura possano essere strumenti potenti per la trasformazione economica e sociale. La collaborazione tra istituzioni accademiche, imprese locali e partner internazionali offre una visione concreta di come l’innovazione e l’imprenditorialità possano diventare pilastri fondamentali per il futuro di queste comunità.