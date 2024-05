Parco Nazionale del Cilento: Gasparri presenta un disegno di legge per valorizzare le aree interne

Il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha presentato un disegno di legge per valorizzare le aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Il Ddl, fortemente sostenuto dal Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, e dall’eurodeputata Lucia Vuolo, mira a dare un maggior peso agli enti locali nella gestione del Parco e a promuovere attività compatibili con la natura e la conservazione dei luoghi.

Maggiore coinvolgimento degli enti locali per uno sviluppo sostenibile

“Questa iniziativa – ha sottolineato Palmieri – è nata quando ero presidente della Comunità montana Alburni. Già all’epoca del Governo Renzi avevamo presentato un primo disegno di legge, che però si è fermato in Commissione. Le modifiche previste dal Ddl Gasparri vanno incontro alle esigenze dei cittadini che vivono il Parco, veri protagonisti di questo territorio. Purtroppo, in questi anni, hanno subito solo gli effetti negativi delle normative vigenti. Per questo motivo, su mia sollecitazione e di quella dell’eurodeputata Vuolo, abbiamo ripresentato questo disegno di legge insieme al presidente dei senatori di Forza Italia. Ora il Senatore Gasparri si farà carico di portare avanti l’iter legislativo. Noi, sul territorio, abbiamo il compito di far conoscere ai cittadini cosa sta avvenendo e quali sono le novità normative in arrivo.”

Valorizzare le attività compatibili con la tutela ambientale

Il Ddl Gasparri punta a valorizzare le aree interne del Parco attraverso un maggior coinvolgimento degli enti locali. L’obiettivo è quello di promuovere attività culturali, cinofile e agricole compatibili con la natura e la conservazione dei luoghi. “Gasparri – ha proseguito Palmieri – si è impegnato a sostenere il Ddl in tutti i modi nel percorso legislativo, in qualità di capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica. Nei prossimi giorni organizzeremo degli incontri sul territorio per discutere e far conoscere questo disegno di legge ai cittadini. È importante che tutti siano informati e partecipino attivamente a questo processo di valorizzazione del nostro bellissimo Parco.“