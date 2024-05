Elezioni comunali 2024 a Caggiano: ecco liste e candidati

Corsa in solitaria a Caggiano per le elezioni amministrative. Il sindaco uscente Modesto Lamattina, è l’unico candidato sindaco del centro del Tanagro a capo della lista “Caggiano in comune”.

Elezioni comunali 2024 a Caggiano – la lista

Candidato sindaco Modesto Lamattina

Lista Caggiano Comune

Caggiano Giovanni

Carucci Carmine

Grippo Giuseppe

Isoldi Angelamaria

Isoldi Antonella

Lamattina Cristiano

Lamattina Giuseppe

Lamattina Pasquale (fu Domenico)

Lamattina Pasquale (di Sebastiano)

Mignoli Nicola