Ponte sul Rio Ciorlito a Capaccio Paestum: il caso in Parlamento

La denuncia del presidente del Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Angelo Quaglia, sui ritardi e sulla paralisi amministrativa nei lavori del ponte sul Rio Ciorlito arriva in Parlamento. Il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli ha presentato un’interrogazione ai ministri per la Protezione civile e le Politiche del mare, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo un intervento del Governo a tutela dei cittadini della Piana del Sele.

La situazione

Dalla documentazione acquisita emerge che, come chiarito dal dirigente responsabile della Provincia di Salerno in una nota ufficiale, si renderà necessario un rifacimento totale del piano strutturale dell’opera a causa di un errore logistico iniziale.

È attualmente in fase di definizione una variante progettuale che prevede l’utilizzo di travi in acciaio in sostituzione delle travi prefabbricate di 40 metri, risultate non trasportabili sul sito di intervento.

L’interrogazione parlamentare evidenzia inoltre ulteriori criticità di natura amministrativa che ostacolano l’avvio dei lavori, tra cui le procedure di esproprio di terreni limitrofi, necessarie alla delocalizzazione dei pali di media tensione, e le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da parte di E-Distribuzione S.p.A.

Già nel novembre 2025 il sindaco di Capaccio Paestum aveva sollecitato interventi urgenti sul ponte del fiume Sele e sul ponte del Rio Ciorlito, coinvolgendo tutti gli enti competenti – Provincia, Genio civile, Regione, Consorzio di bonifica ed Ente Riserva Foce Sele e Tanagro – per fronteggiare le criticità di carattere idrogeologico e prevenire danni legati alla stagione invernale.

In attesa della ricostruzione del ponte, permangono gravi problemi di sicurezza, legati in particolare alla presenza di tronchi incagliati tra i pilastri, la cui rimozione è ritenuta indispensabile per evitare allagamenti e dissesti.

I lavori sul ponte del Rio Ciorlito, lungo la Strada provinciale 43, avviati nel maggio 2024 dalla Provincia di Salerno a seguito delle esondazioni del 2021, 2022 e 2023, sono finanziati con fondi ministeriali nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, per un importo complessivo di circa un milione di euro.

La prolungata interruzione della Strada provinciale 43 continua a causare pesanti disagi alle aziende agricole, al tessuto economico locale e ai residenti, costretti a percorsi alternativi più lunghi. «Oltre al danno economico e logistico – ha dichiarato il deputato Pino Bicchielli – il rischio concreto è quello di affrontare la stagione invernale senza un’infrastruttura strategica e con un sistema di difesa idraulica fortemente compromesso».