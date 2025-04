Ponte Barizzo ostaggio dei ladri: furto choc, famiglia derubata e cane maltrattato

Non si placa l’allarme furti a Capaccio Paestum. Durante il weekend ennesima vittima è stata una famiglia di Ponte Barizzo, frazione di Capaccio Paestum. I ladri, penetrati all’interno forzando una parete sul retro, non si sono limitati a sottrarre oro e denaro, ma hanno trafugato anche beni di prima necessità come olio e salumi, lasciando dietro di sé una scia di devastazione e indignazione.

Violenza inaudita contro un animale indifeso

Oltre al danno materiale, la famiglia ha dovuto affrontare un atto di crudeltà incomprensibile. Il loro cane, presente in casa durante l’irruzione, è stato brutalmente aggredito dai malviventi, che lo hanno preso a calci.

Solo grazie all’intervento di un professionista, l’animale ferito, che perdeva sangue da bocca e naso, ha potuto ricevere le prime cure.

Colpo studiato nei dettagli lungo un’arteria trafficata

Il furto si è consumato lungo la trafficata Statale 18. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno agito indisturbati sul retro dell’abitazione, scegliendo un punto vulnerabile per fare irruzione.