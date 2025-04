Polla: sequestrati 4 chili di asparagi selvatici raccolti da non residenti

Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio comunale, i Carabinieri Forestali della stazione di Polla, sotto la guida del Maresciallo Leoluca Fontanili, hanno proceduto al sequestro di circa 4 kg di asparagi selvatici. L’intervento dei militari ha permesso di individuare diverse persone non residenti a Polla intente alla raccolta delle pregiate piante erbacee.

Violazione del regolamento comunale sulla raccolta del sottobosco

La normativa comunale vigente a Polla disciplina in maniera specifica la raccolta dei prodotti del sottobosco. Il regolamento stabilisce chiaramente che soltanto i residenti o coloro che dimorano nel comune sono autorizzati alla libera raccolta di asparagi selvatici. Chi non rientra in queste categorie è tenuto a munirsi di un tesserino annuale, valido per la raccolta di tutti i prodotti del sottobosco, tra cui origano e fragole.

Sanzioni per i trasgressori e donazione degli asparagi

A seguito dell’accertamento della violazione del regolamento comunale, i Carabinieri Forestali hanno provveduto a sanzionare le persone non residenti sorprese a raccogliere gli asparagi selvatici. I 4 kg di asparagi sequestrati sono stati successivamente consegnati al sindaco di Polla, Massimo Loviso, il quale ha deciso di donarli a un’associazione locale.