Policastro Bussentino: tutto pronto per l’11esima edizione del Dorothy Dream Day, al via le iscrizioni per il concorso fotografico

Torna l’appuntamento con il Dorothy Dream Day che quest’anno si terrà il 10 luglio per la sua undicesima edizione, inaugurando un nuovo decennio dedicato alla sicurezza stradale e al ricordo di chi ha perso la vita sulla strada. Il convegno, che si terrà presso il convento di San Francesco a Policastro Bussentino, continua a essere un punto di riferimento per la sensibilizzazione sulla sicurezza e la celebrazione della bellezza e fragilità della vita.

Il concorso fotografico

Uno dei momenti centrali del Dorothy Dream Day è il concorso fotografico, aperto a tutti gli appassionati di fotografia e totalmente gratuito. Il tema di questa edizione invita i partecipanti a essere “presenti nell’ombra di un ricordo, a immaginare la memoria in uno scatto e raccontare la propria emozione e il legame con l’oltre”.

Gli interessati possono inviare la propria opera, accompagnata da una breve biografia, all’indirizzo doroty-dream@hotmail.com. Il termine ultimo per la partecipazione è fissato al 1° luglio 2025, e il vincitore sarà premiato con un soggiorno nel Cilento per due persone.

Gli ospiti

La direzione artistica dell’evento è affidata a Carmine C. Sabbatella, che coordinerà una giornata di riflessione e arte. Tra gli ospiti attesi spicca il Maestro Enzo D’Arco, figura di riferimento nel panorama culturale. Numerosi rappresentanti istituzionali saranno presenti, tra cui i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, e il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, insieme ad altre autorità locali che hanno aderito all’iniziativa.

Un evento per non dimenticare

Il Dorothy Dream Day, nato in ricordo di Maria Dorotea Di Sia, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 2014, è diventato un appuntamento annuale che unisce commemorazione e sensibilizzazione. L’evento rappresenta un’importante occasione per ribadire la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, affinché la memoria delle vittime possa tradursi in un impegno concreto per il futuro.