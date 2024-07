Policastro Bussentino, decima edizione del Dorothy Dream Day: diversi i sindaci e gli ospiti presenti

Grande successo ieri, nel convento di San Francesco a Policastro Bussentino, per la 10^ edizione del Dorothy Dream Day, l’evento organizzato dai genitori di Maria Dorotea Di Sia, la giovane morta a 25 anni in un incidente stradale in Puglia nel 2014, dall’associazione Dorothy Dream presieduta da Pietrina Paladino, mamma di Dorotea, con la collaborazione degli amici di Dorotea, il patrocinio del Comune di Santa Marina e la direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, di Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico.