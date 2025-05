Play Off Serie D, la Gelbison stende il Savoia: ora c’è il Cassino in finale

Una bella Gelbison supera meritatamente la semifinale secca dei play off di Serie D battendo al “Valentino Giordano” un temibile Savoia. Nel derby tutto campano, la formazione rossoblu s’impone con il risultato finale di 3-1. Ora, domenica 18 maggio, attesa per la finalissima contro il Cassino.

La partita

Una Gelbison corsara e vogliosa di continuare a giocarsi le sue carte per un ripescaggio in Lega Pro scende in campo con il piglio giusto.

Dopo un primo tempo in equilibrio, prima dell’intervallo ci pensa capitan Croce a sbloccare l’incontro rimanendo freddo dal dischetto per l’1-0 della squadra di mister Giampà. Nella ripresa il film della partita non cambia, ma i padroni di casa spingono subito sull’acceleratore e dopo 7’ trovano la rete del raddoppio ancora con un trascinante Croce.

Non si fa attendere la risposta del Savoia che spinto dal proprio pubblico, arrivato numeroso al “Valentino Giordano”, accorcia le distanze al 12’ con il timbro di Maniero. La gara resta in bilico fino ai minuti finali quando Dambros chiude la pratica con il definitivo 3-1 che permette alla Gelbison di continuare a sognare.

Domenica prossima infatti, ancora tra le mura amiche, la squadra cara a patron Puglisi ospiterà il Cassino che con uno 0-1 in trasferta ha battuto la Sarnese.