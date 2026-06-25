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Pisciotta: un prestigioso convegno per celebrare Monsignor Luigi Pappacoda, ecco il programma

Pisciotta omaggia Mons. Luigi Pappacoda il 26 e 27 giugno 2026. Convegno storico e Solenne Pontificale in diretta su InfoCilento

Raffaella Giaccio

Pisciotta rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Mons. Luigi Pappacoda, con un prestigioso convegno di studi in programma il 26 e 27 giugno 2026 presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco “Alessandro Pinto” con il sostegno della Diocesi di Vallo della Lucania, della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale, intende approfondire la figura del prelato che segnò profondamente la storia religiosa e artistica del Seicento italiano.

Il convegno si propone così come un significativo ponte culturale tra Campania e Puglia, unendo idealmente le radici cilentane del vescovo al suo lascito artistico e spirituale nel Salento.

Il Solenne Pontificale e la diretta streaming

Momento culminante delle celebrazioni sarà il Solenne Pontificale di sabato 27 giugno alle ore 11.00, presieduto dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Angelo Raffaele Panzetta, e concelebrato dal Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da InfoCilento sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming sul sito internet www.infocilento.it e sulla pagina Facebook InfoCilento, consentendo ai fedeli e a quanti desiderano partecipare all’evento anche a distanza di seguire questo importante momento di fede e di memoria storica.

L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione della memoria storica e culturale di Pisciotta, nel segno di una figura che continua ancora oggi a unire territori, tradizioni e comunità.

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