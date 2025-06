Piano Vetrale: in scena la prima edizione della “Rassegna teatrale del Parco”

Nella suggestiva cornice del Paese dei Murales, nel prossimo mese di luglio, andrà in scena la I edizione della “Rassegna Teatrale del Parco” (Premio Speciale Aniello SICA).

L’evento

La Rassegna Teatrale del Parco è organizzata dall’A.P.S. “I 100Crammatinirussi” con sede in Piano Vetrale di Orria (SA) in collaborazione e col Patrocinio di Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati. Il progetto culturale in discorso si prefigge di promuovere l’arte teatrale all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

In un contesto socio-culturale improntato sempre di più a rapidi cambiamenti che richiedono capacità di adattamento continuo e a fronte della proposta di una vasta gamma di stimoli sensoriali provenienti dal settore tecnologico, assistiamo ad una riduzione delle capacità di ascolto, ad una difficoltà ad esprimere se stessi, a riconoscere la ricchezza delle proprie peculiarità e della propria creatività.

Appuntamento dal 14 al 20 luglio

Le attività teatrali lavorano direttamente sulle emozioni, costituiscono uno strumento imprescindibile di conoscenza di sé e dell’altro, abbattendo barriere personali e sociali. La manifestazione si svolgerà a Piano Vetrale (Paese dei Murales nel PNCVD) nel Comune di Orria dal 14 al 20 Luglio 2025.

Possono presentare domanda di partecipazione tutte le compagnie o gruppi teatrali non professionisti senza limite di provenienza.

Ecco le info utili

Il lavoro proposto, della durata minima di 80 minuti, può essere in lingua italiana o vernacolo; un premio speciale sarà riservato alle opere in lingua locale cilentana in memoria di Aniello SICA, interprete e regista cilentano di innumerevoli lavori teatrali rappresentati negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Sono esclusi spettacoli esclusivamente mimici. La partecipazione alla rassegna è gratuita.

La domanda di partecipazione, redatta su propria carta intestata, va indirizzata all’A.P.S. “I 100Crammatinirussi”, Via Roma, 3, 84060 – Orria (SA) oppure inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica: rassegnapnc@libero.it oppure alla casella PEC: 100crammatinirussi@pec.it entro il 30/06/2025.

Gli interessati possono richiedere il regolamento scrivendo agli indirizzi sopra indicati.

Per informazioni e chiarimenti: 334/ 605 18 79 (Antonio Infante).