Persano, cambio al vertice dell’8° Reggimento “Pasubio”: il Colonnello Cremascoli succede a Cedrola

Presso la storica Caserma “P. Capone” di Persano, si è svolta la solenne cerimonia di avvicendamento al Comando dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio”. L’unità, colonna portante dell’Esercito Italiano e inquadrata nella Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, ha celebrato il passaggio di testimone tra il Comandante cedente e il subentrante, in un clima di profonda solennità e rispetto delle tradizioni militari.

La cerimonia solenne alla Caserma “P. Capone”

L’evento ha visto la partecipazione delle massime Autorità civili e militari del territorio, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Gonfaloni delle città limitrofe. La cerimonia, presieduta dal Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, è iniziata con lo schieramento dei reparti e l’afflusso dei Labari, seguiti dagli onori ai Gonfaloni e alla Bandiera di Guerra dell’8° Reggimento, simbolo del valore e del sacrificio dei soldati dell’Artiglieria.

Il bilancio del Colonnello Elvidio Cedrola

Il passaggio di consegne è stato guidato dal Colonnello Elvidio Cedrola, 82° Comandante dell’8° Reggimento “Pasubio”, che aveva assunto l’incarico nel 2022. Originario di Agropoli, Cedrola vanta una carriera d’eccellenza: formatosi alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha proseguito gli studi all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola di Applicazione di Torino.

Durante il suo mandato, il Colonnello Cedrola non solo ha guidato l’unità in complesse missioni internazionali (tra cui Kosovo e Afghanistan), ma ha anche consolidato il legame tra il Reggimento e il territorio salernitano. Notevole è stato il suo impegno in attività sociali e formative, portando i valori dell’Esercito e il significato del Tricolore all’interno degli istituti scolastici locali. Nel suo discorso di commiato, Cedrola ha elogiato la professionalità e la disciplina dei suoi uomini, richiamando l’importanza del servizio reso alla Patria.

Lorenzo Maria Cremascoli assume il comando dell’8° “Pasubio”

Il testimone passa ora al Colonnello Lorenzo Maria Cremascoli, ufficiale di elevato profilo professionale dell’Esercito Italiano. Cremascoli assume la guida di un Reggimento che vanta oltre 160 anni di storia, un’unità pluridecorata e protagonista di numerose operazioni sia in territorio nazionale che all’estero.

Il nuovo Comandante è stato presentato ufficialmente alla Bandiera di Guerra, pronto a raccogliere un’eredità fatta di leadership e responsabilità, garantendo la continuità operativa di una delle unità più prestigiose della Brigata “Garibaldi”.

Valori e continuità: il saluto della Brigata “Garibaldi”

A conclusione della cerimonia, il Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” ha sottolineato come l’avvicendamento rappresenti un momento fondamentale di rinnovamento nella continuità istituzionale. Gli onori finali alla Bandiera di Guerra e il deflusso dei reparti hanno sancito la fine di un atto formale che rinnova l’impegno dell’8° Reggimento al servizio della comunità e della sicurezza nazionale.