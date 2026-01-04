Perdifumo guarda al futuro: in arrivo una Zip Line per il rilancio del turismo esperienziale

L’amministrazione comunale di Perdifumo compie un passo decisivo verso l’innovazione dell’offerta turistica locale. L’Ente ha approvato ufficialmente il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione di una “Zip Line”, un’attrazione panoramica ad alto impatto emozionale che permetterà di “volare” sopra le bellezze naturali del territorio.

Il progetto

Il progetto nasce dalla volontà della giunta, guidata dal sindaco Vincenzo Paolillo, di diversificare l’attrattività del borgo cilentano, intercettando la crescente domanda di turismo esperienziale e sportivo all’aria aperta. L’obiettivo è creare un volano economico che possa valorizzare il patrimonio paesaggistico senza intaccarne l’integrità.

Strategia e ricerca di finanziamenti

L’approvazione del DIP rappresenta la fase preliminare fondamentale per definire le caratteristiche tecniche e funzionali dell’opera. Tuttavia, l’amministrazione non si ferma alla sola pianificazione: la delibera fornisce infatti un preciso atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico comunale affinché si attivi immediatamente per l’individuazione di canali di finanziamento esterni.

La strategia dell’Ente punta a intercettare fondi regionali, nazionali o comunitari destinati alla riqualificazione dei piccoli borghi e al potenziamento delle infrastrutture turistiche ecosostenibili. La realizzazione della Zip Line è considerata un’opera strategica capace di generare ricadute positive per le attività ricettive e commerciali della zona, favorendo la destagionalizzazione dei flussi.

Verso un borgo sempre più dinamico

Con questa iniziativa, Perdifumo si candida a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’avventura nel Cilento, scommettendo su un’opera che coniuga adrenalina, sostenibilità e promozione territoriale.