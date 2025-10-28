Paura a Salerno, spari a Fuorni: due fermati

Due uomini hanno dichiarato di essere state vittime di un agguato. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile di Salerno

Si torna a sparare a Salerno. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile per far luce sull’ennesimo episodio di violenza che ha scosso la città domenica sera, intorno alle 21.30, nel quartiere di Fuorni, a poche centinaia di metri dallo stadio “Arechi”, dove in quegli stessi minuti si giocava il derby Salernitana–Casertana.

In un primo momento, la segnalazione arrivata al numero d’emergenza 112 parlava di un incidente stradale in via San Leonardo. Ma quando le Volanti della Questura sono giunte sul posto, si sono trovate davanti a tutt’altro scenario: bossoli a terra, uno scooter danneggiato e una pistola.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di uno scooter avrebbero affiancato un’auto e aperto il fuoco. Gli occupanti della vettura avrebbero risposto sparando a loro volta e tentando di speronare il motorino, nel tentativo di bloccare gli aggressori.

La segnalazione

Poche ore dopo, due uomini salernitani, già noti alle forze dell’ordine, si sono presentati alla Caserma Pisacane, dichiarando di essere stati vittime di un agguato. I due hanno consegnato una pistola semiautomatica e sono stati posti in stato di fermo. Sul luogo, la Polizia Scientifica ha recuperato uno scooter danneggiato, una pistola e dei bossoli.

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile di Salerno, puntano ora a ricostruire con precisione la dinamica del conflitto a fuoco e a chiarire i rapporti tra i protagonisti della vicenda. Gli investigatori non escludono un possibile regolamento di conti, anche alla luce di altri episodi avvenuti nelle scorse settimane in città.

