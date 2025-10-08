Paura a Salerno, spari contro un autonoleggio a Pastena: indagini in corso

Risuona l’allarme sicurezza nella zona orientale di Salerno, in particolare nel quartiere Pastena. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18:30, un colpo di pistola è stato esploso contro la vetrina di un autonoleggio in via Ricci. Il proiettile, partito ad altezza uomo, ha centrato la vetrina dell’attività ma, fortunatamente, non ha ferito nessuno.

Gli interventi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione Volanti, allertati tramite una chiamata al 112. Poco dopo sono giunte anche la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile, che hanno avviato i rilievi e le indagini. L’episodio riaccende i riflettori su un luogo già finito al centro delle cronache: la stessa attività commerciale, infatti, era stata teatro di un altro grave fatto alcune settimane fa, la mattina della festa di San Matteo, quando un ordigno era stato ritrovato sul marciapiede davanti alla saracinesca.