Paura a Salerno, spari contro un autonoleggio a Pastena: indagini in corso

Il proiettile, partito ad altezza uomo, ha centrato la vetrina dell’attività ma, fortunatamente, non ha ferito nessuno

A cura di Federica Inverso
Polizia

Risuona l’allarme sicurezza nella zona orientale di Salerno, in particolare nel quartiere Pastena. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18:30, un colpo di pistola è stato esploso contro la vetrina di un autonoleggio in via Ricci. Il proiettile, partito ad altezza uomo, ha centrato la vetrina dell’attività ma, fortunatamente, non ha ferito nessuno.

Gli interventi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione Volanti, allertati tramite una chiamata al 112. Poco dopo sono giunte anche la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile, che hanno avviato i rilievi e le indagini. L’episodio riaccende i riflettori su un luogo già finito al centro delle cronache: la stessa attività commerciale, infatti, era stata teatro di un altro grave fatto alcune settimane fa, la mattina della festa di San Matteo, quando un ordigno era stato ritrovato sul marciapiede davanti alla saracinesca.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa