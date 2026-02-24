“Parliamone”: a Moio della Civitella i giovani si confrontano sul Referendum sulla giustizia 

Il Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e il Forum dei Giovani di Moio della Civitella hanno organizzato un incontro di confronto in vista del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026.

L’incontro

L’appuntamento è per domenica 1° marzo, alle ore 18.00, presso l’antica Chiesa di San Bartolomeo di Pellare. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Moio della Civitella Enrico Gnarra, il Presidente F.F. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il Coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, Rosario Madaio, il Coordinatore del Forum dei Giovani di Moio della Civitella, Daniel Eduardo Ruggierio. Introduce e modera la consigliera del Forum di Moio, Sofia Salerno.

Interverranno per le ragioni del “Sì” e del “No”: Adriano Guida, Co – portavoce Giovani Europeisti Verdi della Campania, Alfonso Pepe, Presidente Gioventù Nazionale Provincia di Salerno, Lorenzo Raso, Giovani Democratici Provincia di Salerno, Eliano Labella, Delegato Area Sud Forza Italia Giovani Provincia di Salerno.

Uno spazio aperto e partecipato

Durante il dibattito, i rappresentanti delle giovanili dei partiti della Provincia di Salerno presenteranno le ragioni del Si e del No, offrendo punti di vista diversi per aiutare tutti a informarsi e orientarsi. Sarà uno spazio aperto e partecipato: il dibattito sarà aperto a domande, interventi, spunti e riflessioni da parte del pubblico. “Perché il confronto vero nasce dall’ascolto e dalla partecipazione di tutti”, scrivono gli organizzatori.