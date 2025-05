Palinuro si prepara all’estate 2025: al via le strisce blu e nuove tariffe per i parcheggi

A partire dal 1° giugno 2025 e fino al 30 settembre 2025, la frazione di Palinuro, nel comune di Centola, vedrà la riattivazione delle aree di sosta a pagamento, identificate dalle classiche strisce blu. La decisione, volta a gestire il flusso veicolare durante la stagione estiva, è stata definita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 06-06-2024, che ha delineato le aree interessate, i criteri di gestione e le relative tariffe.

Orari e modalità di pagamento dei parcheggi Le modalità di pagamento saranno diversificate per agevolare gli utenti. Sarà possibile utilizzare i parcometri, dotati di sistema di telegestione e controllo, accettando monete, carte di credito/bancomat e carte prepagate. In alternativa, sarà disponibile il pagamento tramite app da smartphone con ditte qualificate.

Gli orari di validità della sosta a pagamento varieranno a seconda della zona

In Via Pisacane e nell’area del Porto, il pagamento sarà richiesto dalle 8:00 all’1:00 di tutti i giorni. Presso il Campo Sportivo comunale e in Via Saline, la sosta a pagamento sarà in vigore dalle 8:00 alle 20:00. Dettaglio delle tariffe e abbonamenti disponibili Le tariffe sono state calibrate in base alla posizione e alla durata della sosta:

Per Via Pisacane e Via Acqua dell’Olmo: 0,70€ per i primi 30 minuti, e 1,50€ per ogni ora successiva. Al Campo Sportivo comunale e in Via Saline: 1,50€ per ogni ora o frazione. Il Parcheggio Porto avrà una tariffa di 2,00€ per ogni ora o frazione. Sono previste diverse tipologie di abbonamenti per residenti, titolari e dipendenti di attività commerciali e lidi:

Via Pisacane: Abbonamento mensile per titolari di attività commerciali a 100,00€ (IVA e spese di commissione incluse). Campo Sportivo comunale: Abbonamento mensile per titolari e dipendenti dei lidi a 67,60€ (IVA e spese di commissione incluse). Abbonamento mensile per cittadini residenti a 40,00€ (IVA e spese di commissione incluse), con un limite massimo del 20% dei posti disponibili. La tariffa giornaliera per tutti gli utenti sarà di 5,00€.

Parcheggio Porto: Abbonamento giornaliero a 10,00€ (IVA e spese di commissione incluse). Abbonamento mensile per attività commerciali a 7,00€ al giorno (IVA e spese di commissione incluse).

Agevolazioni per i residenti e indicazioni per i camper

L’Amministrazione Comunale ha previsto il rilascio di pass per i residenti nelle aree di Casa Canadese, via Enea nord, via Indipendenza, via Porto e via Capozzoli. Questa misura mira a “tutelare le esigenze di sosta di chi risiede stabilmente in quelle zone”. È importante sottolineare che la sosta dei camper è consentita solo per un massimo di due ore. L’Amministrazione Comunale raccomanda a tutti gli utenti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle indicazioni riportate sui parcometri per evitare sanzioni.