Strisce blu ad Agropoli: appello dei 5 Stelle: sospendere il pagamento

AGROPOLI. “Sospendere il pagamento delle strisce blu”. E’ questa la richiesta partita da Alessandra Giuliano, attivista 5 Stelle. Il consigliere comunale Mario Pesca chiederà di inserirla all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è quello di sospendere il pagamento dei parcheggi fintanto che la Regione Campania è in zona rossa.

Strisce blu: la richiesta

“Abbiamo richiesto di spegnere le macchinette per evitare che i cittadini possano inserire contante”, fa sapere Giuliano.

Ma questo non è l’unico appello rivolto alle autorità comunali. Da tempo, infatti, c’è chi segnala una sproporzione tra strisce bianche e strisce blu, soprattutto nel centro cittadino. Dal Movimento 5 Stelle hanno chiesto di rimodularle.

“Bisogna creare parcheggi periferici e puntare su di un trasporto ecosostenibile riprendendo i progetti fallimentari del bike sharing più l’istituzione di navette elettriche”, dicono gli attivisti.

Ma non solo: l’appello all’amministrazione comunale è diretto anche ad attivare le “strisce rosa” per le donne in gravidanza. L’Ente annunciò la loro istituzione senza però dar seguito al provvedimento.