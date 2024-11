Si rafforza il partito di Forza Italia sul territorio. Sabato si è tenuto un incontro con i cittadini dei comuni del Cilento per discutere su temi cruciali per il territorio, come le criticità infrastrutturali, le proposte programmatiche e l’organizzazione politica territoriale in vista delle prossime elezioni regionali.

L’evento, moderato dal dott. Maurizio Rinaldi, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico locale e nazionale.