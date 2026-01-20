Palazzo di città: focus sulle Aree Interne

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

Redazione Infocilento

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

In questa puntata ospiti, Girolamo Auricchio, presidente Associazione Aree Interne, Marco Bussone, presidente Uncem e Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania. In qualità di opinionista in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

