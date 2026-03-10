Video

Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Redazione Infocilento

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

Ospiti della puntata: Francesco Barone, portavoce gruppo Agropoli oltre Agropoli, Franco Di Biasi, Presidente del consiglio comunale di Agropoli e, in qualità di opinionista, l’avvocato e ex primo cittadino di Agropoli, Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

