Palazzo di città: focus su Agropoli

Allarme per la presenza di giovani in moto e scooter che scorrazzano nelle ore serali per la città

La formazione di Monte San Giacomo è attualmente al secondo posto del girone C, di Terza categoria ad una distanza dalla capolista

La Cassazione chiarisce che il danno all'onore non è mai in re ipsa: anche per l'oltraggio a pubblico ufficiale serve la prova delle conseguenze.

Sul posto i vigili del fuoco, danni ad un’auto e ad attrezzi da lavoro

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

L'Antitrust contesta al Comune di Agropoli le procedure per le concessioni nel porto: dubbi su subconcessioni e mancanza di gare a evidenza pubblica

Nuove scoperte archeologiche a Pontecagnano Faiano: rinvenute 34 sepolture del IV-III secolo a.C. con corredi bellici e gioielli. Dettagli sugli scavi e i reperti

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza