Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.
Ospiti della puntata: Francesco Barone, portavoce gruppo Agropoli oltre Agropoli, Franco Di Biasi, Presidente del consiglio comunale di Agropoli e, in qualità di opinionista, l’avvocato e ex primo cittadino di Agropoli, Bruno Mautone.
Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.