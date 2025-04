Paganese-Gelbison: cambio di orario per esigenze televisive

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha ufficializzato la modifica dell’orario d’inizio della partita tra Paganese e Gelbison, valida per la trentesima giornata del girone G del campionato di Serie D. L’incontro, inizialmente programmato per le ore 14:45, si disputerà ora alle ore 17:00 di domenica 6 aprile.

Motivazioni della variazione

La variazione dell’orario è stata richiesta dalle emittenti televisive che trasmetteranno la partita in diretta streaming. In particolare, la web tv Vivo Azzurro ha espresso la necessità di spostare l’orario per esigenze di palinsesto.

Comunicato ufficiale della Paganese Calcio 1926

La Paganese Calcio 1926 ha diffuso un comunicato ufficiale per informare i tifosi della variazione dell’orario. “La Paganese Calcio 1926 comunica che, di comune accordo con la società Gelbison e la Lega Nazionale Dilettanti, la gara tra Paganese e Gelbison, inizialmente prevista per le ore 15:00, si disputerà alle ore 17:00 dello stesso giorno. Ringraziamo la Gelbison e la LND per la collaborazione e invitiamo i tifosi a prendere nota della nuova programmazione oraria.”

La società azzurrostellata invita tutti i tifosi a prendere nota della nuova programmazione oraria e a sostenere la squadra in questa importante partita di campionato.