Ottati, alle urne per il Referendum a 99 anni: l’esempio di democrazia del signor Attilio

Compirà cento anni tra pochi mesi, precisamente a dicembre, ma la sua veneranda età non gli ha impedito di dare a tutti un grande esempio di partecipazione civica: Attilio Capozzoli, novantanovenne di Ottati, si è recato personalmente alle urne per esprimere il suo parere riguardo ai quesiti del referendum.

Un gesto di straordinaria partecipazione che ha commosso l’intera comunità

Il signor Attilio Capozzoli è fratello di Giovanni Capozzolo (i due fratelli hanno cognomi diversi a causa di un errore di anagrafe) di 102 anni e che già nei mesi scorsi ha dato dimostrazione di quanto sia importante votare recandosi alle urne per le amministrative, ha sottolineato, con il suo gesto, l’immenso valore della democrazia.

Il messaggio del sindaco, Elio Guadagno

A diffondere la notizia il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, con lo scopo di lanciare un messaggio che possa far riflettere sul significato profondo del voto, un diritto e un dovere civico guadagnato con sacrificio, sangue e dedizione e che non deve mai essere dato per scontato.