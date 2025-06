Sala Consilina, la signora Rosa va a votare a 95 anni: “Non ho mai saltato una votazione”

Tra i cittadini che ieri, domenica 8 giugno, si sono recati alle urne per i Referendum su lavoro e cittadinanza c’è anche la signora Rosa, 95 anni, di Sala Consilina.

“Finchè potrò continuerò a votare”

Nonostante le difficoltà motorie, Rosa ha voluto ancora una volta compiere il proprio dovere civico, dimostrando con il suo gesto quanto possa essere forte il senso di appartenenza democratica. Come riportato da Ansa Campania, Rosa è arrivata al seggio su una carrozzella, accompagnata dai familiari. Da quel lontano 2 giugno 1946, giorno in cui le donne votarono per la prima volta in Italia, non ha mai saltato un’elezione.

Esempio di cittadinanza attiva

E anche ieri ha voluto esserci, tra l’emozione e l’ammirazione di scrutatori ed elettori presenti. “Non ho mai saltato una votazione e finché posso continuerò a farlo” – ha dichiarato con orgoglio e determinazione. Un esempio di cittadinanza attiva che commuove e ispira, in un momento in cui la partecipazione elettorale è spesso sottotono.