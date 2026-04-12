Ottati: accordo storico tra Comune e Parrocchia per il recupero del patrimonio ecclesiastico

Il Comune di Ottati e la Parrocchia San Biagio V. e M. hanno siglato un Protocollo d’Intesa volto alla progettazione, esecuzione e gestione di una serie di interventi di restauro conservativo su diverse consistenze immobiliari di valore storico e religioso. L’accordo, firmato dal Sindaco Guadagno Elio e dal Parroco Don Mimmo Rossi, definisce un quadro di collaborazione strategica per il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale.

Gli obiettivi e le finalità dell’intesa

Il protocollo nasce dalla volontà del Comune di adottare un programma generale di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale. Tale iniziativa avviene in sinergia con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Diocesi di Teggiano – Policastro. L’obiettivo principale è stabilire un rapporto di collaborazione che consenta di recuperare beni immobili per scopi ecclesiastici, sociali e umanitari, garantendo che ogni azione rispetti le finalità istituzionali di entrambi gli enti.

Gli immobili oggetto degli interventi

Il piano di restauro e consolidamento coinvolge cinque siti di particolare rilievo per la comunità di Ottati:

Chiesa SS. ma Annunziata ;

; Chiesa di San Biagio ;

; Chiesa di San Donato ;

; Chiesa Madonna delle Grazie ;

; Chiesa – Santuario Madonna del Cardoneto.

Ruoli, competenze e oneri economici

Il Comune di Ottati assume il ruolo di ente attuatore, incaricandosi della progettazione, della candidatura ai finanziamenti (nazionali, regionali o comunitari) e della gestione degli appalti per lavori e servizi tecnici. La Parrocchia, pur mantenendo la titolarità degli immobili, cede temporaneamente la facoltà di progettare ed eseguire i lavori, riservandosi un ruolo di alta sorveglianza sulla corretta realizzazione delle opere.

Un punto cardine dell’accordo riguarda l’aspetto finanziario: ogni azione intrapresa dal Comune “esonera la Diocesi Teggiano – Policastro e la Parrocchia San Biagio V. e M. da ogni responsabilità e costo, i quali resteranno in capo al Comune di Ottati”. La Parrocchia resterà inoltre estranea a qualsiasi responsabilità civile, amministrativa o penale derivante dall’esecuzione del progetto.

Gestione decennale e fruizione turistica

Dopo l’ultimazione dei lavori, il Comune gestirà i beni immobili per un periodo di 10 anni, al termine del quale dovrà riconsegnare le strutture alla Parrocchia in condizioni di piena efficienza. Qualsiasi iniziativa di valorizzazione culturale a carattere turistico o promozionale dovrà essere preventivamente concordata con il Parroco. Il Protocollo specifica che tali attività devono rispettare “i canoni di decoro e decenza confacenti con la sacralità del luogo”.