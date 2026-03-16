Pollica: restaurata e riaperta l’antica cappella di San Nicola a Galdo

Cerimonia partecipata e carica di emozione sabato mattina nella frazione Galdo, nel comune di Pollica, per la riapertura dell’antica cappella di San Nicola, restituita alla comunità dopo un importante intervento di restauro finalizzato al recupero e alla valorizzazione del sito religioso e del patrimonio culturale che rappresenta.

La cerimonia

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi fedeli, cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. Presente anche il Vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Calvosa, che ha officiato il momento solenne della benedizione, sottolineando il valore spirituale e simbolico della restituzione della chiesa alla comunità.

Particolarmente suggestivo il momento della riapertura del portale dell’antica cappella, rimasto chiuso durante i lavori di recupero. Subito dopo si è svolta la benedizione della lapide celebrativa dedicata a San Nicola, gesto che ha segnato ufficialmente la conclusione degli interventi e l’inizio di una nuova fase per il piccolo luogo di culto, da sempre punto di riferimento per gli abitanti della frazione.

Gli interventi di restauro

Il restauro è stato realizzato seguendo una precisa scelta progettuale, orientata alla conservazione della struttura originaria e al rispetto della memoria storica del sito. Gli interventi hanno infatti puntato a recuperare gli elementi esistenti, senza alterarne l’identità, con l’obiettivo di preservare il valore architettonico e religioso della cappella, simbolo della tradizione locale.

Oggi la chiesa di San Nicola torna ad aprire le sue porte non solo come spazio dedicato alla preghiera, ma anche come luogo di incontro, di condivisione e di cultura. Un edificio che nel tempo ha accompagnato la vita della comunità, custodendo nelle sue mura storie di fede, ricordi familiari e momenti importanti per intere generazioni. La riapertura della cappella rappresenta così non solo la conclusione di un intervento di recupero, ma anche l’inizio di un nuovo percorso. Dal passato al futuro, con uno sguardo rivolto alla tutela delle tradizioni e alla valorizzazione della storia locale. San Nicola torna a vivere, e con lui rinasce un pezzo di Galdo Cilento, oggi nuovamente illuminato da una luce che unisce memoria, fede e comunità.