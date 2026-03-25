Sapri: protocollo d’intesa con Rivello e Tortorella per la viabilità. A InfoCilento parla Antonio Gentile

La questione relativa ad una migliore viabilità riguarda ovviamente anche il comune di Sapri. È notizia degli ultimi giorni la sottoscrizione di un protocollo di intesa del comune di Sapri per la realizzazione di una variante alla strada provinciale. Un modo per collegare diverse realtà ma anche per proiettarsi verso l’autostrada A2.

“In linea con quanto è stato sempre detto, noi siamo anche porta sud dell’intero Golfo di Policastro e dell’area cilentana – ha dichiarato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – Da anni stiamo lavorando e stiamo immaginando un’arteria, una nuova variante, che ci colleghi più velocemente alla, Fondo Valle Noce e quindi all’Autostrada A2 in direzione Lagonegro.

Motivo per il quale abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con i comune interessati, quello di Rivello, in provincia di Potenza, e il comune di Tortorella, per immaginare dei percorsi che ci porteranno ad una vera progettualità. Speriamo anche in un finanziamento per quest’opera che diventa strategica per la viabilità che è sicuramente uno dei nodi cruciali per l’intero Golfo.

Sono all’ordine del giorno le varie chiusure che abbiamo sulla Cilentana e sulla Bussentina, per tale ragione c’è la necessità di collegarci velocemente anche dall’area sud verso l’Autostrada A2. Dunque abbiamo deciso di sottoscrivere questo protocollo d’intesa con gli altri Comuni per fare massa critica e per lavorare insieme anche a più regioni per cercare di risolvere il problema della viabilità ma anche per avere maggiori flussi in entrata e dare un servizio ancora più importante a questo territorio in termini di accessibilità, conclude il primo cittadino.