Cilentana: a Pasqua nessuna chiusura al transito, poi lavori urgenti a Montano Antilia

Buone notizie per automobilisti e turisti in viaggio in Campania durante le festività: sulla SS18VAR “Cilentana” non sono previste chiusure al traffico nel periodo pasquale. L’impegno di ANAS, come avviene nei principali periodi di esodo, è infatti quello di garantire la massima fruibilità delle arterie strategiche, soprattutto lungo un collegamento fondamentale per il turismo come la Cilentana.

Intervento urgente a Massicelle dopo Pasqua

Terminato il periodo festivo, partiranno in somma urgenza i lavori di ripristino del corpo stradale in località Massicelle, nel territorio di Montano Antilia. L’intervento, dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro, si è reso necessario a seguito di un dissesto che ha causato un progressivo abbassamento della carreggiata.

Il problema è stato riscontrato in concomitanza con lavori privati per la realizzazione di un capannone industriale nelle vicinanze della sede stradale. ANAS è intervenuta tempestivamente, effettuando sondaggi e approfondimenti tecnici per progettare una soluzione definitiva.

I lavori saranno consegnati già nella prossima settimana e partiranno concretamente subito dopo Pasqua.

Nella tratta interessata, tra il km 149,000 e il km 149,300, la strada è stata chiusa solo temporaneamente lo scorso 23 marzo per poco più di quattro ore, al fine di eseguire interventi provvisori di messa in sicurezza.

Attualmente la circolazione è regolarmente attiva con senso unico alternato, garantendo comunque il transito dei veicoli.

Lavori tra Omignano e Vallo Scalo: stop fino al 1° aprile

Proseguono intanto i lavori di nuova pavimentazione tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo. Per consentire gli interventi, ANAS ha prorogato le interdizioni al traffico fino al pomeriggio di venerdì 27 marzo e successivamente tra lunedì 30 marzo e mercoledì 1° aprile.

Al termine di questa fase, i lavori verranno sospesi per le festività pasquali.

Le attività riprenderanno mercoledì 8 aprile, con l’attivazione del senso unico alternato in base all’avanzamento del cantiere. Il completamento degli interventi è previsto entro la fine di maggio.