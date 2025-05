Ospedale di Sapri, punti nascita a rischio: «territorio rischia ennesimo ridimensionamento». Le interviste

Continua il dibattito sul rischio di chiusura del punto nascita dell’ospedale di Sapri.

La manifestazione del 5 maggio

Alla manifestazione di ieri erano presenti tutti i sindaci del Basso Cilento e del Golfo di Policastro, che hanno sottolineato la necessità di rivedere questa decisione, rivolgendosi con un appello accorato ai rappresentanti delle istituzioni, dal Governo alla Regione. C’è anche chi, come il sindaco di Alfano, ha evidenziato come il punto nascita rischi di essere solo uno dei tanti servizi che un territorio periferico come quello del Golfo di Policastro potrebbe perdere—forse, dice, perché poco appetibile dal punto di vista elettorale.

Tutti uniti a difesa dell’ospedale

Alla manifestazione di Sapri erano inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni scolastiche, studenti del comprensorio, componenti della società civile e dei comitati, tra cui l’avvocato Franco Maldonato, da sempre in prima linea per la tutela dei servizi sul territorio, incluso l’ospedale saprese. È stato proprio lui ad aprire la manifestazione con la lettura di un articolo risalente al 1979, quando la città di Sapri scese per la prima volta in piazza in difesa del suo presidio sanitario.