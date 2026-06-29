Oroscopo Paolo Fox 30 giugno: Luna favorevole per gli amici del Leone. Pesci, bene i rapporti affettivi

Una giornata all’insegna dei cambiamenti sottili ma decisivi, in cui intuizione e pragmatismo si intrecciano. Le stelle favoriscono le scelte ponderate e i chiarimenti nei rapporti personali e professionali. Alcuni segni ritrovano energia, altri sono chiamati alla pazienza.

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione agli impulsi: meglio riflettere prima di agire. In amore torna il dialogo.

Toro

Serve concretezza sul lavoro, dove si aprono nuove opportunità. In affetti, piccoli gesti fanno la differenza.

Gemelli

La comunicazione è il tuo punto forte: sfruttala per risolvere un malinteso recente. Energia in crescita.

Cancro

Emotività intensa: evita di farti travolgere dalle sensazioni. Buone notizie sul fronte familiare.

Leone

Hai voglia di emergere, ma non tutti seguono il tuo ritmo. Serve diplomazia, soprattutto in ambito professionale.

Vergine

Giornata produttiva: precisione e organizzazione portano risultati concreti. In amore più serenità.

Bilancia

Equilibrio da ritrovare, soprattutto nelle relazioni. Una scelta importante si avvicina.

Scorpione

Determinazione e intuito ti guidano bene. Possibili chiarimenti decisivi in una relazione.

Sagittario

Desiderio di libertà e novità. Attenzione però a non trascurare impegni già presi.

Capricorno

Focus sul lavoro: qualcosa si muove in modo positivo, ma richiede pazienza. In amore più apertura.

Acquario

Creatività in primo piano. Giornata ideale per idee nuove e progetti originali.

Pesci

Sensibilità accentuata, ma anche grande ispirazione. Bene i rapporti affettivi, se vissuti con sincerità.