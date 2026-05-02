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Oroscopo Paolo Fox 3 maggio: Gemelli, un pò di stanchezza potrebbe farsi sentire. Capricorno, meglio rallentare e prendere una pausa

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

Domenica 3 maggio si apre sotto il segno delle emozioni e delle riflessioni interiori. Le stelle invitano a rallentare, osservare e cogliere le opportunità nascoste nelle piccole cose quotidiane. Ecco cosa prevedono gli astri per tutti i segni zodiacali.

Ariete
Giornata vivace, con una buona energia che ti spinge a recuperare terreno. In amore serve più pazienza, mentre sul lavoro è meglio evitare decisioni impulsive.

Toro
Le stelle favoriscono i sentimenti e i rapporti familiari. È il momento giusto per chiarire eventuali incomprensioni e ritrovare serenità.

Gemelli
Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, ma nulla di preoccupante. Meglio dedicarsi a attività rilassanti e rimandare scelte importanti.

Cancro
Emozioni in primo piano. L’amore torna protagonista e può regalare momenti intensi. Bene anche i rapporti con gli amici.

Leone
Serve prudenza nelle relazioni. Potrebbero emergere tensioni da gestire con calma. Evita discussioni inutili.

Vergine
Giornata positiva per mettere ordine nei pensieri. Buone intuizioni e maggiore chiarezza nelle questioni personali.

Bilancia
Le stelle invitano alla leggerezza. È il momento ideale per dedicarsi al tempo libero e recuperare equilibrio interiore.

Scorpione
Passione e determinazione non mancano, ma attenzione a non essere troppo rigidi. In amore è importante ascoltare di più.

Sagittario
Giornata dinamica, con voglia di fare e di muoversi. Favoriti gli incontri e le nuove conoscenze.

Capricorno
Meglio rallentare e prendersi una pausa. Le energie non sono al massimo, ma la settimana porterà miglioramenti.

Acquario
Creatività e voglia di cambiamento caratterizzano la giornata. Bene i progetti personali e le idee innovative.

Pesci
Sensibilità accentuata. L’amore può regalare belle emozioni, ma evita di lasciarti sopraffare dai dubbi.

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