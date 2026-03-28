Oroscopo Paolo Fox 29 marzo: Cancro, un pò di nervosismo potrebbe emergere nelle prime ore della giornata. Pesci, le emozioni sono protagoniste

Una domenica che invita alla riflessione e alla ricerca di equilibrio interiore. Le stelle parlano di emozioni profonde, rapporti da chiarire e nuove opportunità da cogliere con prudenza. Ecco cosa riservano gli astri segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione a non agire d’impulso. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro si prospettano idee interessanti da sviluppare nei prossimi giorni.

Toro

Domenica all’insegna della tranquillità. Le relazioni affettive sono favorite, ma è importante non chiudersi troppo in se stessi. Bene il recupero psicofisico.

Gemelli

Le stelle portano vivacità e voglia di fare. Possibili incontri stimolanti, ma attenzione a non disperdere energie. In amore c’è bisogno di chiarezza.

Cancro

Un po’ di nervosismo potrebbe emergere nelle prime ore della giornata. Meglio dedicarsi a ciò che rilassa. In amore, piccoli chiarimenti aiutano a ritrovare serenità.

Leone

Giornata positiva per i sentimenti. Chi è in coppia può rafforzare il legame, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Energia in crescita.

Vergine

Serve pazienza, soprattutto nei rapporti familiari. Evita polemiche inutili. Domenica utile per organizzare la settimana e mettere ordine nei pensieri.

Bilancia

Le stelle favoriscono il dialogo e le relazioni. Ottimo momento per recuperare un rapporto o chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Scorpione

Giornata intensa dal punto di vista emotivo. In amore si cercano conferme, mentre sul piano personale è importante ascoltare le proprie esigenze.

Sagittario

La voglia di libertà si fa sentire. Domenica ideale per uscire, viaggiare o fare qualcosa di diverso dal solito. Attenzione però alle spese.

Capricorno

Momento di riflessione. Le stelle invitano a rallentare e a prendersi cura di sé. In amore serve più apertura e meno rigidità.

Acquario

Giornata vivace e piena di stimoli. Ottimo momento per socializzare e condividere idee. In amore, chi è solo potrebbe fare incontri intriganti.

Pesci

Sensibilità accentuata. Le emozioni sono protagoniste, ma è importante non lasciarsi sopraffare. Domenica favorevole per l’introspezione e la creatività.