Il vecchio e il mare a Pisciotta: il nuovo murales alla stazione celebra la sostenibilità della pesca con la menaica

La facciata della stazione ferroviaria di Pisciotta ospita da oggi una nuova opera d’arte urbana. Si intitola Il vecchio e il mare il murales che trasforma l’infrastruttura in una tela a cielo aperto, fondendo la figura umana e la sua imbarcazione con gli elementi naturali circostanti. Nel dipinto, la rete da pesca si estende fino ad abbracciare il cielo, raccogliendo idealmente nuvole, mare, tramonti e le speranze legate al viaggio e al ritorno dei naviganti.

L’intervento artistico non è solo una decorazione estetica, ma rappresenta un profondo omaggio ai pescatori di Menaica, storici custodi di una tecnica millenaria di origine greca. Se un tempo questa pratica era diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, oggi sopravvive quasi esclusivamente nelle acque del comune cilentano, rendendo la comunità locale un punto di riferimento per la conservazione della memoria storica marittima.

Sostenibilità e rispetto dell’ecosistema marino

La tecnica della menaica prende il nome dalla specifica rete utilizzata per la cattura delle alici. La sua caratteristica principale risiede nella trama selettiva, progettata per trattenere soltanto gli esemplari più grandi. Questo meccanismo permette ai pesci di dimensioni inferiori di liberarsi, garantendo la naturale riproduzione della specie e salvaguardando l’equilibrio biologico dell’ambiente marino.

Sebbene la pesca con la menaica comporti un notevole sforzo fisico e garantisca una produttività quantitativamente limitata, è considerata a tutti gli effetti un modello di sostenibilità ecologica. Con la sua sopravvivenza, la rete supera la funzione di semplice strumento di lavoro per trasformarsi in un simbolo di resistenza culturale e rispetto per la natura.

Il progetto e la firma dell’artista

La realizzazione del murales è stata coordinata in sinergia con il Comune di Pisciotta e ha beneficiato del supporto finanziario dell’Unione Europea.

La firma in calce all’opera è quella di Milu Correch, artista di fama internazionale che ha già collaborato in passato con il territorio locale, realizzando altri interventi pittorici nel tessuto urbano del paese.