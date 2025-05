Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: amici del Leone, conflitti con il partner. Capricorno, opportunità lavorative in arrivo

Il 29 maggio si preannuncia come una giornata di transizione per molti segni zodiacali. Le stelle invitano a riflettere su scelte importanti, sia in ambito sentimentale che professionale. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

In amore, è il momento di colmare eventuali distanze emotive. Sul lavoro, evita decisioni affrettate e prenditi il tempo necessario per valutare ogni opzione.

Toro

Concentrati sugli aspetti lavorativi; la famiglia non presenta problemi. Il futuro offre nuove opportunità, ma è importante affrontare le responsabilità con equilibrio.

Gemelli

Giornata positiva per l’amore: sfrutta al meglio le opportunità. Sul lavoro, presta attenzione a possibili dispute e mantieni la calma.

Cancro

Problemi ricorrenti nei fine settimana potrebbero emergere; è il momento di affrontarli. Sul lavoro, evita di sovraccaricarti e gestisci le energie con saggezza.

Leone

Se ci sono stati conflitti con il partner, è il momento di risolverli. Sul lavoro, sii flessibile e non dare nulla per scontato.

Vergine

La Luna è favorevole, portando armonia nella vita amorosa. Tuttavia, sul lavoro, non aspettarti grandi riconoscimenti immediati.

Bilancia

La fine di maggio potrebbe essere un po’ deludente, ma giugno porterà miglioramenti. Evita cambiamenti drastici sul lavoro in questo periodo.

Scorpione

Oggi è facile parlare d’amore; sei in una fase sentimentale positiva. Sul lavoro, l’impegno sta dando i suoi frutti.

Sagittario

È il momento di prendere sul serio i sentimenti. Affronta le piccole problematiche lavorative con determinazione; tutto si risolverà positivamente.

Capricorno

Giornata utile per chiarire questioni amorose in sospeso. Sul lavoro, potresti incontrare ostacoli a causa di progetti poco chiari.

Acquario

Le coppie con problemi dovrebbero affrontare i conflitti il prima possibile. Sul lavoro, è necessario apportare cambiamenti per migliorare la situazione.

Pesci

Dalla prossima settimana, le stelle torneranno favorevoli in amore. Sul lavoro, evita di trascurare i rapporti con colleghi e amici.