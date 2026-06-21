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Salerno, mensa scolastica 2026/2027: al via le iscrizioni online, ecco come fare domanda

Aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica a Salerno per l'anno 2026/2027. Scopri i requisiti, le agevolazioni per le famiglie e come fare domanda.

Antonio Pagano
Mensa

Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole cittadine dell’Infanzia Statali e Comunali, incluse le Sezioni Primavera, Primarie e Secondarie di I grado.

Dallo scorso 8 giugno gli aventi diritto possono formulare domanda al Comune di Salerno. La data di attivazione del servizio sarà comunicata successivamente tramite avviso sul sito web istituzionale del Comune di Salerno e sul portale dedicato alla refezione scolastica.

Agevolazioni e riduzioni per le famiglie

Agevolazioni sono previste per i nuclei familiari con tre o più figli iscritti al Servizio di Refezione Scolastica e con ISEE rientrante nella seconda, terza, quarta e quinta fascia: per loro è prevista l’applicazione della fascia reddituale immediatamente antecedente a quella di appartenenza e, a partire dal terzo figlio, l’attribuzione della prima fascia di contribuzione al costo del pasto.

Chi ha diritto all’esonero totale dal pagamento

Sono esonerati dal costo unitario del pasto, previa specifica attestazione da parte del Direttore del Settore Politiche Sociali, gli utenti rientranti in particolari situazioni socio-economiche, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • I minori in affidamento a soggetti terzi o Istituti/case famiglia mediante provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni;
  • I minori appartenenti a nuclei familiari immigrati giunti nel nostro Paese attraverso i corridoi umanitari;
  • I minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-ambientale e, come tali, assistiti dai Segretariati sociali di zona.

Le istanze vanno inoltrate esclusivamente attraverso il Portale Iscrizioni online, accedendo al link https://www3.itcloudweb.com/salernoportalegen tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) abilitata.

Costituisce condizione di ammissibilità la compilazione del form di iscrizione in tutte le sue parti e l’inserimento degli allegati richiesti. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare l’avviso completo sul sito istituzionale del Comune.

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