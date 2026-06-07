Trasporto scolastico a Salerno 2026/2027: al via le domande per gli scuolabus

Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole cittadine dell’infanzia o primarie e residenti, o domiciliati, nelle frazioni alte/collinari e nelle zone dell’estrema periferia del territorio comunale, dove il plesso scolastico è inesistente o ubicato a una distanza non inferiore a 500 metri dal domicilio dell’utenza.

Linee e territori serviti: focus sulle disabilità

Gli ambiti territoriali serviti dal trasporto sono esclusivamente Croce, Canalone, Matierno, Ogliara, Giovi, Fuorni, San Leonardo, Brignano, Cappelle, Pastorano, Rufoli, Sordina e area Porto con via Benedetto Croce; potranno essere ammessi al servizio, compatibilmente con la disponibilità di posti a sedere sugli automezzi impiegati, gli alunni domiciliati lungo l’itinerario percorso dallo scuolabus, a una distanza non inferiore ai 300 metri dal plesso scolastico.

Il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità è gratuito e serve tutte le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del territorio comunale.

Termini e scadenze per presentare la domanda online

Dallo scorso 25 maggio è possibile presentare domanda per la fruizione del servizio per l’anno scolastico 2026/2027. Le istanze vanno inoltrate sul portale www3.itcloudweb.com/salernoserviziportalegen entro il 31 luglio 2026. È condizione per l’ammissione al servizio la regolarità dei pagamenti relativi alle precedenti annualità scolastiche.

Tariffe e regolamento: dove consultare i documenti

L’elenco delle scuole servite, le nuove tariffe di contribuzione a carico degli utenti e gli ulteriori dettagli sulle modalità di accesso al servizio sono consultabili nella sezione del sito dedicata al trasporto scolastico (nell’area amministrativa Pubblica Istruzione) da dove è anche possibile scaricare i documenti correlati (Regolamento e Avviso pubblico).